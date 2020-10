Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Frantei in Romania, Laurence Auer, a adus un omagiu, vineri, victimelor incendiului de acum cinci ani de la clubul Colectiv, potrivit Agerpres.Diplomatul francez a depus o coroana de flori si s-a recules cateva minute la altarul improvizat in fata clubului. Citește mai multe…

- Ambasadorul Frantei in Romania, Laurence Auer, a adus un omagiu, vineri, victimelor incendiului de acum cinci ani de la clubul Colectiv. Diplomatul francez a depus o coroana de flori si s-a recules cateva minute la altarul improvizat in fata clubului. "Un minut de reculegere…

- Premierul Romaniei, Ludovic Orban, a depus, vineri, un buchet de flori in fața Clubului “Colectiv”, in contextul in care se implinesc cinci ani de la tragedia in urma careia 64 de oameni au murit.Șeful Guvernului a venit la Colectiv in jurul orei 12:15, a aprins o candela si a depus un buchet de flori…

- Exact vineri, cand se implinesc cinci ani de la tragedia de la Colectiv, președintele Romaniei, Klaus Iohannis va promulga legea prin care statul roman deconteaza pentru tot restul vieții tratamentul supraviețuitorilor.

- Ziarul Unirea VIDEO| Cinci ani de la tragedia din Colectiv, incendiul din clubul bucureștean care a ucis 65 de persoane. Lanț uman vineri, in memoria victimelor In 30 octombrie 2015, Romania avea sa traiasca cea mai mare tragedie din istoria postdecembrista- Incendiul din clubul Colectiv. Ora 22.30…

- Președintele Klaus Iohannis depune vineri dimineața o coroana de flori in fața Clubului "Colectiv", in contextul in care se implinesc cinci ani de la tragedia in urma careia au murit 64 de oameni.La ora 9:00, șeful statului va merge la clubul Colectiv din București, unde se va reculege in memoria victimelor…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, miercuri, un proiect potrivit caruia cheltuielile aferente oricaror tratamente, in tara sau strainatate, ale persoanelor a caror stare de sanatate a fost afectata in urma evenimentului de la Colectiv vor fi platite din bugetul Ministerului Sanatatii, pe toata durata…

- "Asta e un discurs neofascist pe care il vad in Romania și pe care eu nu pot sa-l impartațesc. Daca-l alegi pe Fritz ești frumos, deștept și corect, daca il alegi pe Piedone ești rau. Nu, alegatorii au dreptate", a mai spus Ponta la Digi24. Pe 16 decembrie 2019, Cristian Popescu-Piedone a…