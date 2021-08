Stiri pe aceeasi tema

- „Pana strangeți voi semnaturile sa ma demiteți, mai bine puneți mana și adunați toți banii furați de voi pentru ca vine o factura mare și am sa va pun sa o platiți” - este reacția primarului Sectorului 1, Clotilde Armand, la protocolul pentru referendumul privind demiterea sa, anunța Mediafax.…

- Trupa rock americana Foo Fighters va fi recompensata cu trofeul Global Icon la gala MTV Video Music Awards care va avea loc pe 12 septembrie, la New York, potrivit news.ro. Este pentru prima data cand acest trofeu este acordat la MTV VMA. El este oferit in semn de recunoastere a carierei unui…

- Premierul Florin Citu a postat, pe Facebook Story, franturi din mai multe melodii si patru imagini cu el in New York in 2016. ”Can’ t stop me now”, este mesajul transmis de premier. Florin Citu a postat, pe Facebook Story, de unde postarile dispar dupa 24 de ore, un mesaj cu franturi din mai multe…

- Demis din funcția de ministru al Sanatații de premierul Florin Cițu, Vlad Voiculescu iși ia revanșa și critica in termeni duri susținerea lui Florin Cițu de catre Dan Voiculescu. "M-am abținut sa comentez treaba asta pana astazi dar acum ca domnul profesor a vorbit, nu pot sa nu salut intrarea…

- Reformele, ca si revolutiile, in plan uman, trebuie facute din perspectiva celor mai saraci cetateni, a defavorizatilor, a lovitilor de soarta, iar in plan economic din perspectiva firmelor mici si mijlocii, a clasei de mijloc. Nu stiu ce sa cred despre Florin Citu. S-ar parea, dupa frecventa aparitiilor…