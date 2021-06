Stiri pe aceeasi tema

- EURO 2020. Christian Eriksen (29 de ani) s-a prabușit pe gazon in minutul 41 al meciului Danemarca - Finlanda. Mijlocașul lui Inter nu a fost lovit de nimeni inainte. Acesta a ramas inconștient pe iarba și nu a mai putut respira. Medicii il resusciteaza in aceste momente. S-a apelat și la defibrilator.…

