Orange Money completeaza suita de metode digitale de plata contactless oferita clienților sai cu Google Pay. Utilizatorii Orange Money, care au un smartphone cu sistem de operare Android, sunt printre primii din Romania care pot inrola cardurile Visa in Google Pay și pot face plați contactless rapide, in siguranța. Orice client, care are un numar […] The post Clienții Orange Money pot plati in premiera in Romania prin Google Pay first appeared on Suceava News Online .