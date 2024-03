Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a spus ca in lunile ianuarie și februarie s-au facut multe plați in domeniul apararii. Premierul a raspuns astfel atunci cand a fost intrebat despre alocarea din PIB pentru aparare. Potrivit unor informații, Romania nu a respectat

- Unde se va deschide primul magazin complet automatizat din Romania. Clientii nu scaneaza produsele si nu platesc la casa Supermarketul va fi impanzit de camere cu senzori, care urmaresc fiecare miscare si permit clientilor sa cumpere produsele. Mișcarile sunt convertite in vectori care materializeaza…

- B1.ro Din momentul in care va incepe producția din zacamantul offshore Neptun Deep, din 2027, Romania va devenit cel mai mare producator de gaze din UE, iar toata populația va plati o taxa de carbon pentru utilizarea gazelor. Facturi mai mari pentru romani Noua directiva a Comisiei Europene va impune…

- Sefa Reprezentantei Comisiei Europene in Romania e candidata Coalitiei la europarlamentare, sustin sursele citate.Aceasta are mai multe atuuri, ce au fost luate in considerare in momentul desemnarii sale. Vorbim aici despre legaturile pe care le are la Bruxelles, dar si faptul ca este independenta politic. Pe…

- Carnea de miel s-a scumpit drastic in Romania, iar prețul continua sa creasca pe masura ce ne apropiem tot mai mult de Paște. Un kilogram de pulpa de miel s-a scumpit și mai mult fața de anul trecut. Iata cat sunt nevoiți sa plateasca romanii pentru a se bucura de acest produs de Paște.

- In Alba Mall, se deschide un nou magazin multibrand care va vinde și produse Zara, Stradivarius, Massimo Dutti și Pull&Bear In Alba Mall, se deschide un nou magazin multibrand care va vinde și produse Zara, Stradivarius, Massimo Dutti și Pull&Bear In curand lanțul de magazine spaniol cu multibranduri…

- Acord in premiera intre Guvernul Romaniei si cel al Regatului Maroc. Ministrul Apararii Naționale, Angel Tilvar, și omologul sau marocan, Abdeltif Loudyi, au semnat, la Rabat, pe 28 februarie, Acordul intre Guvernul Romaniei si Guvernul Regatului Maroc privind cooperarea in domeniul militar și tehnic,…

- MH Orchestra, unica orchestra de salon din Romania concerteaza in premiera pe scena Salii Dalles, in SOUNDTRACK OF LOVE concertul de muzica de film ce deschide seria de evenimente Musical Extravaganza, pe 5 Martie.