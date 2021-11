Clienții Aquatim din mai multe localități timișene rămân fără apă Pentru spalarea rețelei de distribuție, vineri, 12 noiembrie, intre orele 8-16, Aquatim va opri apa in Balinț, Targoviște și Ohaba Lunga, iar in Faget presiunea apei va fi scazuta. Lucrarile de spalare urmaresc sa asigure o calitate corespunzatoare a apei potabile și sunt o parte a activitații desfașurate de Aquatim in cadrul mentenanței preventive a […] Articolul Clienții Aquatim din mai multe localitați timișene raman fara apa a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In zilele urmatoare, Aquatim va efectua spalarea și igienizarea rețelei de distribuție in mai multe localitați. Lucrarile vor avea loc in intervalul orar 8 – 15, iar pe durata lor presiunea apei va fi scazuta pe 9 noiembrie in Ohaba-Forgaci și Boldur, pe 10 noiembrie in Pietroasa Mare și Chevereșu Mare,…

- In zilele urmatoare se vor efectua spalari ale retelelor de distributie in mai multe localitati. Pe 28 septembrie, intre orele 8-16, se va sista livrarea apei in Balint si Targoviste, iar pe 29 septembrie, intre orele 8-16, in Bodo si Fadimac. Tot pe 29 septembrie, intre orele 8-16, presiunea apei va…

- Aquatim a anunțat ca va efectua spalari ale rețelelor de distribuție in mai multe localitați. Astfel, in perioada 28 septembrie – 1 octombrie, zilnic intre orele 9-15, in Petrovaselo și Bazoș se va intrerupe furnizarea apei. De asemenea, in 28 septembrie, intre orele 8-16, se va sista livrarea apei…

- Aquatim a anunțat ca va efectua spalari ale rețelelor de distribuție in mai multe localitați. Astfel, in perioada 28 septembrie – 1 octombrie, zilnic intre orele 9-15, in Petrovaselo și Bazoș se va intrerupe furnizarea apei. De asemenea, in 28 septembrie, intre orele 8-16, se va sista livrarea apei…

- In zilele urmatoare se vor spala și igieniza rețelele de distribuție in Tormac, Șipet, Petrovaselo, Bazoș, Balinț, Targoviște, Bodo, Fadimac și Faget. Pe durata lucrarilor se va intrerupe furnizarea apei sau presiunea va fi scazuta.

- In zilele urmatoare se vor efectua spalari ale rețelelor de distribuție in mai multe localitați. Astfel, in perioada 28 septembrie – 1 octombrie, zilnic intre orele 9-15, in Petrovaselo și Bazoș se va intrerupe furnizarea apei. De asemenea, pe 28 septembrie, intre orele 8-16, se va sista livrarea apei…

- In zilele urmatoare. Aquatim va efectua spalarea și igienizarea rețelei de distribuție in cateva localitați. Ca urmare, miercuri, 15 septembrie, intre orele 8 și 16, presiunea apei va fi scazuta in Cladova, Cutina și Faget, pe strazile Spitalului, Gheorghe Doja, George Coșbuc, Mihai Eminescu, Calea…

- S-au incheiat lucrarile de reabilitare și modernizare a Cinematografului Independența din municipiul Targoviște. Astazi, cladirea este deschisa publicului pana la Post-ul S-au recepționat lucrarile la “Cinematograful Independența”. Dupa 15 ani de paragina, cladirea este reintrodusa in circuitul cultural…