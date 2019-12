Clever: Platile electronice ating 40% pe ridesharing. Cat se plateste insa cu cardul pe taxi?

Stiri pe aceeasi tema

- Clever devine FREE NOW, platforma deținuta de Daimler și BMW, și se relanseaza in Romania cu 100.000 de curse gratuite și 50% reducere la plațile cu cardul FREE NOW, parte a celei mai mari platforme europene de mobilitate urbana deținute de Daimler și BMW și singura aplicație din Romania care integreaza…

- Toti soferii si clientii aplicatiei Clever vor trebui sa se mute pe platforma Free Now, o aplicatie care integreaza atat taxi, cat si ridesharing, aflata sub umbrela Daimler si BMW. Pentru inceput, procesul de transfer va demara in Bucuresti. Primii 100.000 de bucuresteni primesc o cursa gratuita.

- Un startup românesc vrea sa ajute șoferii care nu își folosesc mașina zi de zi sa o închirieze altor persoane. Startup-ul Perpetoo susține ca este primul serviciu românesc de car sharing de la persoana la persoana, dezvoltat cu investiții totale de aproximativ 450.000 euro. Serviciul…

- Clever, una dintre cele mai utilizate aplicații de ride-hailing și taxi din Romania, care a fost dezvoltata local, a anunțat ca iși va schimba numele in urmatoarele luni. Noul nume al serviciului va fi Free Now, iar aplicația va fi integrata in noul serviciu Now dezvoltat in parteneriat de Daimler și…

- Situție dificila cu care s-au confruntat salvamontiștii și jandarmii montani din Maramureș, in cursul serii de duminica. Trei turisti straini au fost salvati in Munții Maramureșului cu ajutorul link-ului de localizare HTML 5 Geolocation, unul dintre ei fiind cazut intr-o prapastie de aproximativ 60…

- Peste 230 de produse, in valoare de aproximativ 300.000 de lei, au fost ridicate de politisti din Capitala in urma a sapte perchezitii pentru depistarea de produse contrafacute informeaza Agerpres. "In cursul zilei de ieri, politisti din cadrul Politiei sectorului 3 - Serviciul de Investigare a Criminalitatii…

- Uber va concura cu CleverGo la Iași și Cluj, unde compania își extinde serviciul de ridesharing. Serviciul de transport alternativ CleverGo ajunge în alte doua mari orașe din țara, în completarea serviciilor de taxi oferite deja în aplicație, fiind disponibil începând…

- Serviciul ”InfoTrafic” al INP, informeaza: La moment flux mare de transport și se circula cu dificultate, pe urmatoarele strazi ale Capitalei:- str.Ismail de la str.M Varlaam direcția sens giratoriu TUTUN CTC;- str.București intersecție cu str.Ciuflea direcția str.Tighina;- str.