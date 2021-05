Stiri pe aceeasi tema

- Grecia a fost introdusa pe lista țarilor cu risc epidemiologic ridicat. Astfel, romanii care vor calatori in Grecia, vor fi obligați la intoarcerea in Romania sa stea in carantina 14 zile. Masura nu se aplica celor care au fost vaccinați cu ambele doze sau care au avut in ultimele 90 de zile COVID-19.…

- Romania are pana in momentul de fața 1.3 milioane de persoane vaccinare cu ambele doze. Astfel, potrivit hotararii din 11 februarie 2021 a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, cei care au ambele doze de vaccin și peste 10 zile de la administrarea celei de-a doua doza, nu este nevoie…

- Grecia iși redeschide granițele pentru turiști incepand cu 16 aprilie, potrivit ministrului economiei, Claudiu Nasui, dupa o intalnire cu ambasadoarea Greciei la București. Turiștii care vor intra pe teritoriul țarii vor avea nevoie de certificat de vaccinare sau de test PCR negativ, potrivit Agerpres…

- Ministrul Economiei, Claudiu Nasui, a declarat, joi, intr-un interviu exclusiv acordat Antena 3, ca prioritatea sa este turismul. Acesta a subliniat ca a avut discuții cu omologii sai din Grecia și Israel și ca oficialii respectivelor țari s-au declarat dispuși la dialog. "Depun dilegențe pe tema aceasta…

- Col. dr. Valeriu Gheorghița, coordonator CNCAV: „Cred ca la sfarșitul anului putem aprecia ca pandemia este sub control”. Toate cele trei forme de vaccin prezente in Romania protejeaza impotriva unor forme severe de boala, iar beneficiile maximale se obțin la 10-14 zile dupa administrarea celei de-a…