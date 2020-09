Stiri pe aceeasi tema

- O decizie privind renumararea voturilor la Sectorul 1, așa cum a solicitat primarul PSD în exercițiu, Dan Tudorache, a fost amânata de Biroul Electoral Central amânata de BEC pentru miercuri. Mihai Dragan, avocatul lui Dan Tudorache, a organizat o conferința de presa în care…

- Liderul USR, Dan Barna, spune ca nu exista niciun temei pentru renumararea voturilor pentru Primaria Sectorului 1, așa cum susține primarul PSD Dan Tudorache, pentru ca procesele-verbale introduse în sistem sunt corecte. El a mai spus ca nu exista nicio îndoiala ca Clotilde Armand este noul…

- Dan Tudorache, candidatul PSD la Primaria Sectorului 1, unde Clotilde Armand, candidatul USR PLUS susține ca a fost o tentativa de frauda, a declarat, marți, ca totul a fost legal, iar cel care a plecat cu procesele verbale din sediul Biroului Electoral al Sectorului (BES) 1 avea acest drept.„Se…

- Dan Tudorache a intrat in direct, la Antena 3, unde a declarat ca Dan Barna pune presiune pe Biroul Electoral de Sector ca voturile sa fie numarate mai repede. Totodata, actualul primar al sectorului 1 susține ca, in acest moment, este la egalitate cu Clotilde Armand.

- Clotilde Armand, candidatul USR PLUS la Primaria Sectorului 1 al Capitalei, a chemat poliția la Biroul Electoral. Aceasta acuza o tentativa de frauda electorala. „Iata ce avem in sediul Direcției de...

- Candidata USR PLUS la Primaria Sectorului 1 al Capitalei, Clotilde Armand, a chemat poliția la Biroul Electoral. Ea acuza o tentativa de frauda electorala.„Iata ce avem in sediul Direcției de Salubrizare și Investiții situat in Complexul din piața Mureș, un etaj deasupra Biroului Electoral…

- Gabriela Firea reacționeaza dupa ce PNL a anunțat ca depune plangere penala impotriva ei și a unor consilieri sau funcționari: „O sfatuiesc pe doamna Violeta Alexandru sa lamureasca situația membrilor...

- Candidata Alianței USR PLUS la Primaria Sectorului 3, Ana Ciceala, a declarat ca a depus o plangere penala impotriva primarului in funcție Robert Negoita si a Primariei in legatura cu statia de sortare din zona Catelu.Citește și: Raluca Turcan scapa porumbelul: prioritatea noastra este organizarea…