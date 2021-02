Stiri pe aceeasi tema

- Mirela Vaida și-a uimit toți fanii de pe Internet! Frumoasa prezentatoare de la Acces Direct a dat de pamant cu „divele”, la figurat, iar internauții s-au amuzat copios. Iata ce replici ironice a transmis celebra cantareața pe rețelele de socializare, in timp ce folosea un filtru de pe Instagram!

- Scandalul pare sa nu se mai termine intre Gabi Badalau și Claudia Patrașcanu. Celebra cantareața i-a adus un nou set de acuzații șocante, susținand ca acesta nu s-ar ocupa cum trebuie de copiii lor și ca afaceristul ar consuma substanțe interzise, chiar daca și-a facut teste antidrog. La randul sau,…

- E scandal mare iar in familia lui Gabi Badalau, scandal in care acum este implicata și Bianca Dragușanu, fosta lui iubita. Claudia Patrașcanu, inca soția lui Gabi Badalau, a postat pe Facebook un amplu mesaj in care a povestit cu lux de amanunte ce s-a intamplat cand Gabi Badalau a venit sa-și ia copiii…

- Claudia Patrașanu a postat un nou mesaj pe contul de socializare, in care face referire la perioada grea prin care a trecut de cand se afla in divorț pentru custodia copiilor, cu fostul ei soț Gabi Badalau. Fanii vedetei au incurajat-o și i-au trimis zeci de mesaje pentru a o susține. „Cand viața m-a…

- Mai multe cupluri din showbiz-ul romanesc sunt sub ochii vigilenți ai Danei Budeanu. Dintre ele face parte și cuplul format de Bianca Dragușanu și Gabi Badalau. Dana Budeanu, reacție radicala la adresa Biancai Dragușanu Cei doi ar avea mari planuri de viitor, deși barbatul este inca insurat cu cantareața…

- Claudia Patrașcanu i-a declarat razboi fostului sau soț, venind din nou cu acuzații și vorbe grele la adresa tatalui copiilor ei. Vedeta nu mai suporta sa vada cum milionarul iși face viața cu femeile din showbiz, in timp ce cei mici sunt trimiși de la un parinte la altul.

- Data afara ieri, din sala de judecata, la procesul de stabilire a custodiei celor doi copii ai sai, Claudia Patrașcanu a rabufnit ca niciodata in mediul online. In plin proces pentru custodia copiilor și partaj cu soțul sau, Gabi, fiul politicianului Nicole Badalau, solista a insistat ca instanța sa…

- Noi detalii ies la iveala din cel mai controversat divorț din lumea mondena! Claudia Patrașcanu a fost data afara din sala de judecata, in plin proces! Gabi Badalau, replica acida la adresa artistei! Afaceristul susține ca fosta soție nu-l lasa sa-și vada copiii! Ce se intampla in divorțul celor doi?