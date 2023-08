Clătita uriaşă – preţ URIAŞ! Comercianţii profită de aglomeraţia de pe litoral Vrei sa te simti bine la mare, la soare? Ai mers pe litoralul romanesc considerand ca vei face o economie? Ei bine, lucrurile nu stau chiar asa. De exemplu, o singura clatita a ajuns sa se vanda cu un preț exorbitant pe plaja in Mamaia. O clatita costa 24 lei Stațiunile nu duc lipsa de […] The post Clatita uriasa - pret URIAS! Comerciantii profita de aglomeratia de pe litoral first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

