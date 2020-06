Stiri pe aceeasi tema

- Pe plaja din Mamaia , zeci de localnici din Constanța și din stațiune, dar și familii din țara care au dat o fuga pe litoral, au luat la pas promenada, pe jos sau cu bicicletele, au stat pe nisip la soare ori au facut sporturi nautice. Au fost 22 de grade Celsius in aer și 16 in apa marii. Deși…

- Inspectoratul Scolar Judetean Iasi a anuntat in cursul zilei de ieri ca procesul de selectie a elevilor de clasa a IV-a pentru inscrierea in clasa a V-a in cazul scolilor in care cererea este mai mare decat numarul de locuri, si care de regula avea loc in luna mai, se va desfasura si anul acesta, insa…

- Ieri, Inaltpreasfintitul Parinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului si Arhimandritul Andrei Tudor, exarhul manastirilor si staretul manastirii Dervent au oficiat, pe campurile din Arhiepiscopia Tomisului, rugaciunile speciale pentru ploaie.Cele doua inalte fete bisericesti au oficiat aceste slujbe avand…

- Elevii de clasa a VIII-a și cei de clasa a XII-a vor avea la dispoziție noi modele de subiecte pe care sa le lucreze cat stau acasa, a declarat ministrul Educației. Variantele de subiecte sunt elaborate de Centrul Național de Examinare și Evaluare și vor fi puse pe site-ul Ministerului Educației și…

- Tenorul Florin Diaconescu a absolvit Conservatorul din București și a fost timp de cinci stagiuni solist al teatrelor muzicale din Galați și Constanța. Potrivit Radio Romania Muzical, Florin Diaconescu si-a facut debutul in opereta ''Liliacul'' de Johann Strauss pe 13 martie 1970, fiind inceputul…

- La doar 11 ani a fost acceptat in MENSA, organizatie ce ii grupeaza pe cei mai inteligenti oameni ai lumii (mai putin de 2% din populatia globului). Este unul dintre cei mai talentati copii pe care Maramuresul ii are. Un elev de clasa a IX-a ce a facut ca Romania sa straluceasca la cel mai inalt nivel.…

- Marți, 25 martie, incepand cu ora 20:00, Sala Palatului din Capitala va gazdui spectacolul de muzica populara prilejuit de lansarea orchestrei „Lautarii Bucureștiului”, un eveniment de inalta ținuta artistica despre tradițiile și folclorul romanesc de la care toți cei ce simt romanește nu trebuie sa…