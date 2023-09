Stiri pe aceeasi tema

- Claca la coasa reprezinta cositul ierbii in echipa, cu ajutor de la rude, vecini, prieteni. Este un obicei stravechi de intrajutorare și totodata un prilej de socializare prin munca, cantec și voie buna.

- Sambata, 9 septembrie, in Parcul Prieteniei din comuna Bilca va fi organizata o claca pentru lutuirea unei case tradiționale. Inițiativa aparține Grupului civic „Inițiative pentru Bilca” și Primariei și Consiliului Local din aceasta comuna. „Efortul de a salva o casuța tradiționala și a o transforma…

- In Prahova, vinul are gust de traditie! Strugurii sunt pregatiti dupa retete vechi si storsi in prese de lemn. Traditia culesului viei a fost pastrata, iar turistii care ajung pe Drumul Vinului pot culege roadele toamnei si chiar sa-si faca singuri must. Bucatele alese si muzica traditionala nu lipsesc.

- Fostul atacant al echipei naționale, Viorel Moldovan (50 de ani), a vorbit in termeni duri despre prestația jucatorilor de la CS Universitatea Craiova din meciul cu Farul Constanța, partida caștigata de „marinari” cu scorul de 2-0, in runda cu numarul 7 din Superliga. Fostul internațional a spus ca…

- Istoria nu a fost mereu de partea sa. Academicianul Constantin Balaceanu Stolnici a avut o poveste de viața cu parfum de epoci apuse. Istoria personala ii este certificata de realizari in premiera pentru Romania și este romanțata cu episoade despre care nu a prea vrut sa vorbeasca, deși talmacirea i…

- FOTO: Claca la coasa, obiceiul stravechi pastrat la Mogoș, in care oamenii se ajuta unii pe altii. Cum se desfasoara o claca FOTO: Claca la coasa, obiceiul stravechi pastrat la Mogoș, in care oamenii se ajuta unii pe altii. Cum se desfasoara o claca In inima pitoreasca a județului Alba, la Mogoș, tradițiile…

- Satele comunei Țibucani, situata pe drumul care face legatura dintre vechile castre Neamț și Roman, au avut parte, de-a lungul secolelor, de o istorie plina de evenimente. Cel mai important moment a fost legat de batalia dintre oastea moldoveana, a voievodului Ștefan cel Mare, și cea otomana, de la…

- Turneul Renaissance World Tour susținut de Beyonce in Europa a avut parte de un succes impresionant. Deși biletele au fost scumpe (in medie, 300 de euro/biletul), stadioanele au fost pline cu peste 50.000 de spectatori de fiecare data. Efortul financiar a meritat, insa, intrucat artista a oferit un…