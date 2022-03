CJI şi ActiveWatch: Nu faceţi din război un instrument pentru audienţă! Centrul pentru Jurnalism Independent si ActiveWatch indeamna la decenta si responsabilitate in cazul relatarilor despre situația din Ucraina. “Intervievarea victimelor si a celor expusi la evenimente traumatice trebuie facuta cu respect, empatie si tact”, transmit cele doua organizații. Cele doua organizatii le cer jurnalistilor sa trateze cu maxima atentie relatarile despre situatia din Ucraina si despre refugiati. Si sa nu faca din razboi un instrument prin care castiga audienta. De asemenea, jurnalistii sunt indemnati sa respecte cele mai stricte prevederi ale codurilor deontologice si legislatia… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a facut declarații de presa dupa ședința Consiliului Superior de Aparare a Țarii. Pe ordinea de zi s-au aflat situația din Ucraina și gestionarea fluxul de migranți din Ucraina. „Deplangem pierderile de vieți omenești cauzate de un conflict militar fara sens inceput…

- In dimineata de 1 martie, in jurul orei 06.35, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera au depistat, in apropierea PTF Sighetu Marmatiei, patru cetateni ucraineni, toti barbati, care au trecut prin apa raului Tisa din Ucraina in Romania. Cei patru au fost condusi de catre…

- Politia de Frontiera a lansat luni, 28 februarie, la granita de la Sighetu Marmatiei, un centru telefonic dedicat pentru cetatenii din Ucraina, unde politisti de frontiera romani ofera informatii utile, in limba ucraineana. Apelurile la numarul 021.9590 sunt preluate non-stop, informeaza News.ro.Inspectoratul…

- Inițial, protestul era anunțat fața de facturile uriașe la energie electrica și gaze naturale, insa se pare ca acum se cere pacea in Ucraina.Protestatarii s-au deplasat la Arcul de Triumf din Capitala, dupa care au facut o oprire și in fața Ambasadei Rusiei, pentru a se aduna apoi in Piața Universitații. Protestatarii…

- Ministerul Apararii Naționale a pregatit toate cele 11 spitale militare din subordinea Direcției Medicale pentru asigurarea asistenței și tratamentului medical pentru militarii raniți din Ucraina, anunța ministerul. De asemenea, incepand de duminica, ora 12:00, Centrul de transfuzii sanguine al Direcției…

- Interesul romanilor pentru programele de știri, in ziua in care armata rusa a atacat Ucraina, a crescut brusc (consumul pe telecomanda). Televiziunile de știri au inregistrat majorari de rating de-a dreptul fabuloase pe 24 februarie (intervalul orar 05:00 – 24:00) comparativ cu ziua precedenta. Antena…

- In aceasta dimineata a murit profesorul universitar doctor Cristian Dragomir, fostul rector al Universitatii de Medicina si Farmacie "Grigore T. Popa" din Iasi. Acesta se lupta de mai multi ani cu o boala grea. S-a stins din viata la 81 de ani. Nascut la 28 aprilie 1940 la Barlad, prof. univ. dr. Cristian…

- Zece ONG-uri, intre care ActiveWatch, Accept, Centrul pentru Jurnalism Independent, Sindicatul Roman al Jurnalistilor MediaSind, au atras atentia, intr-o scrisoare deschisa adresata procurorului general, sefilor CSM, DIICOT, Inspectiei Judiciare, si ministrului Justitiei, asupra faptului ca jurnalistii…