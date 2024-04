Ducesa Sarah Ferguson, vizita surprinzatoare in Romania. Ce a facut aici! Sarah Ferguson, Ducesa de York, a petrecut recent doua zile in Romania. Scopul acestei vizite a fost de a-și arata sprijinul și compasiunea fața de copiii orfani din Ucraina care locuiesc intr-un centru al organizației caritabile Tikva din București. Centrul adapostește orfanii evrei din Ucraina și din regiunile invecinate din fosta Uniune Sovietica. Ducesa s-a intalnit cu refugiații ucraineni, iar momentele pline de emoți au fost documentate de publicația HELLO Magazine . „Nimeni dintre noi nu poate ști cum este sa iți…