CJ Dolj vrea să termine, în sfârșit, strada Aeroportului Strada Aeroportului (DJ652 A), ce leaga Craiova de comuna Carcea, dinspre zona Metro, a devenit un coșmar pentru șoferii care o tranziteaza, mai ales din cauza lipsei marcajelor rutiere si a iluminatului. Aceasta strada trebuia sa fie deja modernizata și sa aiba toate condițiile necesare pentru șoferi, numai ca firma care a caștigat execuția lucrarilor, in 2019, a lucrat ca melcul și a dat vina pe diverse probleme aparute pe parcurs. Consiliul Județean (CJ) Dolj, instituție de care aparține drumul respectiv și care a obținut fonduri pentru acest proiect, a decis, intr-un final, sa rezilieze contractul.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

