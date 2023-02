Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Județean Bacau a decis sa schimbe destinația cladirii in care-și desfașoara activitatea Muzeul de Istorie, de pe strada 9 Mai. In aceasta cladire se va muta Biblioteca Județeana, costurile de reabilitare ridicandu-se la 32 de milioane de lei. Muzeul de Istorie va fi mutat in cladirea in care-și…

- Protecția Consumatorilor a anunțat, vineri, ca un magazin Lidl din Bacau va fi inchis pana la șase luni din cauza unor probleme. „Pentru un magazin din municipiul Bacau comisarii au decis inchiderea temporara pentru o perioada de pana la 6 luni”, a anunțat AGERPRES, citand un comunicat al Autoritații…

- Finalizarea cladirii fostului Spital Municipal si integrarea ei in circuitul medical al SJU Bacau a fost selectata la finanțare prin PNRR, pe locul 4. Aplicația de finanțare a fost depusa, la inceputul lunii decembrie 2022, de Consiliul Județean Bacau, și viza finalizarea lucrarilor la cladirea fostului…

- Lucrarile de pictura la Biserica Parohiei Letea Veche cu hramul „Sfantul Mare Mucenic Gheorghe” au fost finalizate. Lucrarile au fost necesare dupa ce suprafața bisericii a fost extinsa cu aproape 15,5 metri in lungime, iar locașul de cult are acum aproape 30 de metri lungime. Lucrarile vor continua,…

- Muzeul de Etnografie Bacau informeaza ca, ieri, 7 decembrie, a murit pictorița Catinca Popescu (1935-2022). In octombrie pictorița a propus organizarea unei expoziții retrospective. „Luni am adus lucrarile și am stabilit impreuna cu artista ultimele detalii. Marți am panotat. Miercuri am primit teribila…

- Momentele unice ale unirii destinelor, taina botezului, sarbatorirea zilelor onomastice sau orice moment de destindere și relaxare pe care doriți sa-l petreceți alaturi de cei apropiați, poate deveni o agreabila amintire, daca alegeți Restaurantul – Crama „Curtea Veche”! Intr-un ambient ospitalier și…

- Vineri, 25 noiembrie, elevii clasei a VI-a A de la Școala Gimnaziala „Mihai Eminescu” Lespezi, comuna Garleni, coordonați de doamna diriginta Anamaria Domnina Ginju, profesor de limba engleza și italiana, au ales sa sarbatoreasca THANKSGIVING DAY- ZIUA RECUNOȘTINȚEI alaturi de parinții de la clasa.…

- Președintele Consiliului Județean bacau a fost pe teren, zilele trecute, impreuna cu primarul comunei Dofteana- Ioan Bujor, consilierul județean- Vasile Budaca și prefectul județului- Lucian Bogdanel, la drumul care face legatura intre DN 12A și DJ 116D. Inceputul saptamanii marcheaza inceputul lucrarilor…