- „Romania este o țara sigura”, spune premierul Nicolae Ciuca, in contextul razboiului din Ucraina, la un conferința „Turism cu optimism”, organizata de Alianța Pentru Turism. El arata ca turismul nu este exploatat la adevaratul potențial pe care țara noastra il are. „Exista aceasta tendința ca oamenii…

- „La nivel național, Guvernul va adopta, in aceasta saptamana, pachetul de masuri care sa reduca presiunea generata de facturile la energie și gaze naturale. Vom interveni in sprijinul economiei romanești, printr-un set de soluții care includ plafonari și compensari ale prețurilor la energie si gaze…

- Social Guvernul a stabilit costurile aferente cazarii refugiaților – 50 lei/persoana/zi, in spațiile asigurate de stat, 100 lei/persoana/zi, in alte spații martie 5, 2022 21:00 In ședința de guvern de sambata, 5 martie, a fost adoptata hotararea de guvern pentru aprobarea valorii maxime a costurilor…

- Vicepreședinta Statelor Unite, Kamala Harris, va veni in vizita in Romania și Polonia saptamana viitoare, in contextul invaziei rusești in Ucraina, relateaza The Hill, care citeaza surse de la Casa Alba. Kamala Harris va pleca spre Europa miercurea viitoare, 9 martie, spune surse citate de The Hill.…

- Romania a luat decizia de a-și inchide spațiul aerian pentru avioanele rusești. Decizia a fost luata azi, in cadrul unei ședințe task-force in care a fost analizata situația generata de razboiul din Ucraina. Dan Carbunaru, purtatorul de cuvant al Guvernului, a anunțat ca Romania a inceput procedurile…

- "Pentru ca am avut cateva semnale legate de o asumare la nivelul Guvernului vizavi de prelungirea varstei de pensionare la 70 de ani, as vrea sa anunt ca nu este deloc adevarat, nici macar nu am avut o discutie la nivelul acesta si, din tot ceea ce stim pana-n acest moment, este vorba despre o posibilitate…

