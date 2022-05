Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a explicat ca nu se ia in considerare impozitul progresiv, in ciuda faptului ca liderii PSD promoveaza intens aceasta masura. Ciuca a spus ca se discuta diverse masuri de ”optimizare fiscala”, iar cand pachetul va fi finalizat va fi lansat in dezbatere publica. https://www.facebook.com/watch/live/?ref=notif&v=1971182143093027¬if_id=1653034042593285¬if_t=live_video…

- Premierul Nicolae Ciuca a precizat vineri ca in acest moment nu se discuta despre introducerea impozitului progreziv, ci exista un grup de lucru la Ministerul de Finanțe care analizeaza masuri de optimizare fiscala. „PNL continua sa susțina cota unica. Nu susținem introducerea de taxe și impozite noi,…

- ”Am facut mentiunea acum doua zile, nu se discuta despre impozitul progresiv, nu exista in momentul de fata alta formula de impozitare ci exista analize si studii care se deruleaza in grupul de lucru de la Ministerul Finantelor. Odata ce vor finaliza aceste masuri de optimizare fiscala, vom trece la…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, vineri, ca nu se discuta in acest moment despre introducerea impozitarii progresive, precizand ca Ministerul Finantelor face analize pentru a veni cu masuri de optimizare fiscala. Seful Guvernului a subliniat ca PNL continua sa sustina cota unica.

- Premierul Nicolae Ciuca a explicat ca nu se ia in considerare impozitul progresiv, in ciuda faptului ca liderii PSD promoveaza intens aceasta masura. Ciuca a spus ca se discuta diverse masuri de ”optimizare fiscala”, iar cand pachetul va fi finalizat va fi lansat in dezbatere publica. Fii…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, miercuri, 18 mai, dupa ce a participat la Romanian Business Leaders Summit 2022, ca Ministerul Finantelor va prezenta, in termen de doua saptamani, o analiza privind optimizarea mediului fiscal. El a precizat ca in anul 2022 nu va fi modificat sistemul de impozitare.…

- Premierul Nicolae Ciuca anunta ca Ministerul Finantelor face o analiza pentru o „optimizare fiscala”. El evita sa spuna daca este de acord cu introducerea impozitarii progresive in locul cotei unice: „Anul acesta nu va fi modificat sistemul de impozitare, nu vom avea taxe noi”.

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, si vicepresedintele Bancii Europene de Investitii, Christian Kettel Thomson, au discutat, luni, la sediul institutiei, despre modalitatile de a operationaliza cat mai rapid si eficient contractul de finantare a noului Spital Regional de la Craiova, in valoare de 368…