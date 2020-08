Stiri pe aceeasi tema

- Fabrica de asamblare autocamioane Iveco Defence de la Petrești a fost inaugurata astazi, in prezența prim-ministrului Ludovic Orban. Investiția in proiect este de 50 milioane euro și va crea, in prima faza, 200 de locuri de munca. Camioanele vor fi livrate Ministerului Apararii Naționale in cadrul unui…

- Dezvaluirea de acum trei zile privind bagarea pe gatul premierului Ludovic Oban a proiectului de abrogare a HG 630/2018 a ajuns deja pe masa președintelui francez Emmanuel Macron! Astfel ca la aceasta ora este ”șoc și groaza” atat in Palatul Victoria, dar mai ales la Ministerul Apararii Naționale, dupa…

- PUTEREA a semnalat de mai multe ori faptul ca Clubul Sportiv al Armatei (CSA) Steaua București, unitate reprezentativa a Armatei Romane pentru sportul de mare performanța, inființata in 1947, se scufunda in mocirla mediocitații și amatorismului....

- Politistii din Bistrița-Nasaud cauta doua surori, de 12 și 16 ani, care au plecat impreuna, voluntar, la data de 15 iulie 2020, de la locuința lor din Bistrița și nu s-au mai intors. Persoanele care dețin informații care sa ajute la gasirea acestora sunt rugate sa anunțe cea mai apropiata unitate de…

- Gigi Becali (62 de ani), finanțatorul FCSB, a dat-o la intors: nu mai baga juniorii in meciul cu CFR Cluj pentru a o incurca pe Craiova, așa cum spunea acum mai puțin de o saptamana. In urma cu cateva zile, Gigi Becali lasa de ințeles faptul ca va incerca sa o impiedice pe Craiova in lupta pentru titlu,…

- Viorel Moldovan, antrenorul Chinidei Targoviște, n-a digerat prea bine eșecul cu Academica Clinceni, scor 0-1. Tehnicianul de 47 de ani și-a criticat jucatorii pentru lejeritatea cu care au primit unicul gol al partidei. Andrei Pițian, fundașul oaspeților, a fost luat in colimator de Viorel Moldovan…

- BOCSA – Politistii caraseni informeaza ca efectueaza cautari pentru gasirea unui adolescent de 14 ani, care a plecat de acasa, din Bocsa, inca din 1 iunie. Insa a fost dat disparut la Politia Bocsa abia marti, 9 iunie, in jurul orei 15.10, de catre mama sa! Sorin Armando Stoica ar fi plecat de acasa…

- Sectorul constructiilor are nevoie de romanii care s-au intors in tara, in contextul pandemiei de COVID-19, a transmis Asociatia Romana a Constructorilor de Autostrazi (ARCA), precizand ca deficitul de forta de munca in acest domeniu ajunge la 500.000 de persoane. ARCA spune ca intoarcerea…