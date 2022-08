Stiri pe aceeasi tema

Razboiul pe care presedintele rus Vladimir Putin il duce impotriva Ucrainei este si "un razboi impotriva unitatii Europei", a denuntat duminica presedintele german Frank-Walter Steinmeier, citat de France Presse.

In ziua de 24 iulie 1917 (stil nou) a inceput Batalia de la Marașești, care s-a terminat cu victoria trupelor romane comandate de generalul Eremia Grigorescu asupra trupelor germane conduse de generalul von Mackensen . Victoria Armatei Romane din vara anului 1917, face parte din seria marilor batalii…

Premierul britanic Boris Johnson a declarat ca permiterea președintelui rus Vladimir Putin sa reușeasca in invadarea Ucrainei ar avea consecințe „absolut catastrofale" pentru lume.La cateva ore dupa ce rachete rusești au lovit Kievul, Johnson a lansat, intr-un interviu pentru CNN, un indemn…

Presedintele PNL Nicolae Ciuca a declarat, miercuri la Congresul PPE, ca atacul Rusiei impotriva Ucrainei este unul impotriva valorilor PPE si impotriva valorilor si principiilor europene - libertate, democratie, drepturi fundamentale, stat de drept.

- Federatia Rusa are in vedere posibilitatea capitularii in razboiul impotriva Ucrainei, sustine generalul in rezerva Ben Hodges, fost comandant al fortelor americane in Europa, pe Twitter. Generalul a tras o astfel de concluzie din declaratiile Federatiei Ruse ca nu va exista nicio predare.

La Washington s-a ajuns la un acord pentru inceperea furnizarii de gaze naturale incepand din luna iunie, anunța partea bulgara dupa intlalnirea dintre premierul Kirill Petkov și vicepreședintele SUA Kamala Harris. „S-a convenit sa se implementeze livrari reale de gaz natural lichefiat catre Bulgaria,…

- Patron, cainele ucrainean care depisteaza mine, a primit o medalie dupa ce a gasit peste 200 de explozibili. Medalia i-a fost "inmanata" lui Patron in cadrul unei ceremonii la care a luat parte si premierul Canadei, Justin Trudeau. Catelul Jack Russell Patron este vazut ca un simbol al rezistentei impotriva…