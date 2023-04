Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a promis, joi, in cadrul unei intalniri cu reprezentanți ai crescatorilor de bovine și cu reprezentanți ai industriei laptelui, ca va sprijini acest sector și ca au fost identificate resurse financiare din fonduri europene in acest sens.In cadrul intalnirii organizate la Palatul…

- Premierul Romaniei a avut astazi consultari cu reprezentanții sectorului agricol, industriei alimentare și lanțurilor de magazine. Cu aceasta ocazie au fost analizate noi masuri de susținere a fermierilor și industriei de profil.

- Guvernul a aprobat, miercuri, regulamentul in baza caruia vor fi calculate majorarile salariale pentru personalulul din administratie implicat in derularea proiectelor europene. Clujul are peste 500 de contracte pentru proiecte derulate cu finanțare din fonduri europene, in valoare de 9 miliarde de…

- Premierul Nicolae Ciuca a spus miercuri ca Guvernul sprijina companiile care investesc in tehnologii care contribuie la sustinerea producerii de energie verde si consolidarea securitatii energetice. In urma intalnirii cu reprezentantii companiei Rombat, de la Palatul Victoria, Ciuca a transmis ca alaturi…

- ” Compania AE Solar va deschide in tara noastra o fabrica de panouri solare, investitie de un miliard de euro. Reprezentantii companiei mi-au prezentat aceste planuri, in cadrul intalnirii de azi, de la Palatul Victoria”, a scris, luni seara, pe Facebook, premierul Nicolae Ciuca. Acesta a precizat ca,…

- S-a dat unda verde finantarii prin fonduri europene [ PNRR ], proiectului de extindere a Spitalului Judetean de Urgenta Bistrita, respectiv construirea unei aripi noi si reabilitarea intregii cladiri prin realizarea unei fatade ventilate pentru cresterea sigurantei la foc. Asadar, Guvernul aproba lista…

- Guvernul se gandește la inasprirea pedepselor pentru bugetarii care comit fraude cu fonduri europene, spun surse politice. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord…

- Guvernul a hotarat ca aleșii locali care lucreaza in instituții care implementeaza proiecte cu finanțare externa vor avea salariile marite cu pana la 50 la suta. De exemplu, primarul general al Capitalei ar putea ajunge la o leafa bruta de 31.200 de lei. Salariile președinților și ale vicepreședinților…