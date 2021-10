Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis i-a chemat luni seara, la Cotroceni, pe premierul desemnat și pe liderii PNL. Klaus Iohannis și premierul pe care l-a desemnat, Nicolae Ciuca, discuta cu președintele PNL, Florin Cițu, dar și cu prim-vicepreședinții liberali – Gheorghe Flutur, Iulian Dumitrescu, Lucian Bode…

- Presedintele PNL, Florin Citu, a reiterat luni ca asteapta ca PSD si USR sa arate responsabilitate si sa voteze Guvernul minoritar, aratand ca in cazul in care cele doua formatiuni nu vor sustine acest Executiv, singura optiune sunt alegerile anticipate.

- Partidul National Liberal va merge la consultarile de la Palatul Cotroceni cu o delegatie formata din presedintele partidului, Florin Citu, si cei patru prim-vicepresedinti. Potrivit unei decizii a Biroului Executiv al PNL, delegatia pentru consultarile de la Cotroceni este formata din Florin…

- Consultarile președintelui Klaus Iohannis cu partidele pentru desemnarea unui candidat pentru funcția de premier, dupa caderea Guvernului Cîțu prin moțiune de cenzura, în urma cu aproape o saptamâna, au început luni, la ora 12.00. Primii care intra la discuții cu șeful statului…

- Liberalii nu vor face o propunere de premier la negocierile de la Cotroceni, daca nu se contureaza o majoritate: Decizia PNL ca premierul sa fie președintele partidului nu se modifica Liberalii nu vor face o propunere de premier la negocierile de la Cotroceni, daca nu se contureaza o majoritate: Decizia…

- Delegatia PNL care va participa luni la consultarile cu presedintele Klaus Iohannis va fi formata din Florin Citu, Rares Bogdan, Gheorghe Flutur, Lucian Bode si Iulian Dumitrescu. Propunerea de premier pe care o vor face liberalii presedintelui Klaus Iohannis este Florin Citu.

- Florin Cițu a caștigat ieri alegerile interne pentru șefia PNL, dupa o lupta acerba cu Ludovic Orban. Robert Sighiartau, un susținator al lui Florin Cițu va ramane in echipa acestuia, se pare, insa pe o poziție inferioara. Acesta nu va mai fi secterar general al partidului, ci cel mai probabil unul…

- Cei patru prim-vicepresedinti ai PNL ar urma sa fie Rares Bogdan, Iulian Dumitrescu, Gheorghe Flutur si Lucian Bode, in cazul in care Florin Citu castiga presedintia partidului, conform discutiilor care se desfasoara in acest moment in tabara actualului premier, sustin surse politice pentru News.ro.…