- Perspectiva de rating a Romaniei va reveni la "stabil" la urmatoarea evaluare a agentiei Fitch Ratings, daca programele pe care le-am luat in calcul si ceea ce avem in plan pentru viitor va fi implementat asa cum trebuie, este de parere ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. In opinia…

- Lucratorii Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF) vor putea comunica prin SMS cu casele de marcat, a declarat Florin Cîțu, ministrul Finanțelor Publice, la începutul ședinței de Guvern de vineri.„Va fi un salt important în modul cu care se lucreaza cu agenții…

- Romania a mai facut un pas important spre informatizarea statului, astfel ca firmele si institutiile publice vor comunica de la distanta cu Trezoreria Statului, a anuntat sambata Florin Citu, ministrul Finantelor Publice, intr-un mesaj publicat pe Facebook, potrivit Mediafax.“Inlocuim cozile…

- Vicepremierul Raluca Turcan a declarat, luni, la Realitatea PLUS ca ”in cel mai scurt timp” se va lua o decizie asupra sistemlui de invațamant, in contextul pandemiei de coronavirus. Totodata, aceasta și-a justificat și afirmația referitoare la posibilitatea inghețarii anului școlar, destul de controversata…

- Guvernul propune un pachet de masuri de sprijin pentru companii echivalent cu 2% din PIB. Cițu: Vom avea o situatie dificila pana in vara, fac un apel la companiile care nu sunt afectate sa plateasca la timp taxele Impactul pachetului de masuri pregatit pentru sustinerea economiei Romaniei in aceasta…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, face un apel la companiile care nu sunt afectate de pandemia de coronavirus sa plateasca impozitele si taxele, subliniind ca autoritatile se gandesc chiar la un sistem de bonusare pentru cei care platesc la timp. "Este important si fac apel la companiile…

- Citu: “Sistemul bancar trebuie sa vina cu un pachet important privind ratele creditelor.” Lista bancilor care au anuțat amanarea plații ratelor UPDATE Sistemul bancar trebuie sa prezinte un pachet important privind situatia ratelor bancare, deoarece fluctuatia platilor creditorilor va fi…

- Comisia Europeana a inceput azi procedura de deficit excesiv pentru Romania, a anuntat ministrul interimar al Finantelor, Florin Citu. El a precizat ca a purtat negocieri in ultimele trei luni cu CE si a prezentat oficialilor europeni un plan de reducere a deficitului "sustenabil si credibil",…