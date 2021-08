Cîțu, întrebat dacă și-a restituit împrumuturile făcute pentru a plăti avocații în SUA: ”Cred că da. Nu mai știu de unde am luat banii” n conferința de presa de sambata, premierul Florin Cițu a fost intrebat de jurnaliști despre un dosar din anul 2008, din Iowa. Jurnaliștii l-au intrebat daca speța are legatura cu un eventual imprumut, insa prim-ministrul a declarat ca nu știe despre ce e vorba, mai ales ca in 2008 era deja in Romania: Q: Cu cat ați vandut mașina? Mai este un dosar in 2008, apare tot in Iowa, legat de o problema tot financiara, de un imprumut? A: Acolo nu am nici o explicație. In 2008 eram deja in Romania, deci chiar nu știu despre ce e vorba. Mașina cred ca am vandut-o cu 1.500 de dolari, era veche, era de prin… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

