Citu: Este foarte greu sa faci reforma in sectorul public. Stie sa foloseasca legislatia pentru a se acoperi

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Cițu, a declarat, luni seara, ca reformarea sectorului public este foarte dificil de facut, din cauza faptului ca oamenii care activeaza in aceasta zona știu sa foloseasca legislatia i n favoarea lor."In perioada de criza am sustinut decizia de a nu lua masuri pentru…

- Este foarte greu sa faci reforma in sectorul public in conditiile in care acesta stie foarte bine sa foloseasca legislatia pentru a se acoperi, considera ministrul Finantelor, Florin Citu. "In perioada de criza am sustinut decizia de a nu lua masuri pentru sectorul bugetar pentru ca administratia publica…

- "Romania are un deficit, acest deficit trebuie finantat. Si ca sa-l finantam avem doua variante: ori introducem taxe pe termen scurt ori trebuie sa ne imprumutam. Am ales varianta imprumutului, este o varianta mai buna din orice punct de vedere. In acelasi timp am lucrat la imbunatatirea modului…

- Ministrul de Finante, Florin Citu, a declarat, duminica, la Digi 24, ca pandemia de coronavirus a fortat cea mai importanta reforma a statului in ceea ce priveste informatizarea sistemului public. In doua saptamani, Romania va bifa primul lot de case de marcat legate de ANAF, a anuntat Citu. De asemenea,…

- Ministrul Finantelor spune, insa, ca nu va sustine acest proiect. „Nu este un proiect pe care eu sa-l susțin in acest moment. Consider ca in acesta etapa de criza, avem nevoie de fiecare om. De pilda, la Ministerul Finanțelor nu ne-am putea lipsi acum de nimeni, pentru ca ne confruntam cu o provocare…

- Florin Cițu a lasat sa se ințeleaga, intr-o intervenție telefonica avuta la Digi 24, luni seara, ca el nu are niciun proiect legislativ prin care bugetarii sa intre in șomaj tehnic, așa cum a anunțat chiar premierul Ludovic Orban in ședința de guvern de saptamana trecuta.”Nu exista așa ceva.…

- Romania, care pana in prezent are 1.952 de cazuri de infectie cu coronavirus si 46 decese, a declarat starea de urgenta in data de 16 martie si Guvernul de la Bucuresti a aprobat un pachet de masuri in valoare de 3- din PIB. Masurile variaza de la garantarea liniilor de credit si subventionarea costurilor…