Cîțu, după discuția cu Cioloș: ”Nu a fost nicio concluzie” Discuțiile purtate de premierul desemnat, Dacian Cioloș, cu Florin Cițu și Kelemen Hunor, la sediul PNL, nu au avut niciun rezultat. Președintele PNL insista pe ideea ca USR ar trebui sa faca o majoritate cu AUR și PSD, insa discuțiiel vor continua, in condițiile in care Dacian Cioloș dorește refacerea coaliției cu PNL și UDMR. „Nu a fost nicio concluzie. Am spus ca mi se pare normal ca cei care au declanșat criza sa vina și cu o soluție. O sa mai discutam, sa mai vedem. Domnul Cioloș dorește sa refaca coaliție. O sa mai discutam. Astazi suntem aici din respect pentru romani. Noi vrem ca Romania… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

