- "Nu înteleg sensul acestei întrebari" - este raspunsul dat marți de premierul Florin Cîtu, întrebat de jurnaliști daca crede ca va mai rezista pâna în primavara în funcția de premier. "Nu înteleg sensul acestei întrebari. Voi face…

- Premierul Florin Cițu a catalogat cele doua moțiuni de cenzura depuse in Parlament impotriva guvernului drept o competiție a celor care „vor sa destabilizeze Romania”, aratand ca executivul nu va mai avea dreptul sa dea ordonanțe de urgența in plina pandemie daca o moțiune va fi adoptata, intr-o declarație…

- Curtea Constituționala a Romaniei (CCR) a decis ca moțiunea de cenzura depusa de parlamentarii AUR și USR PLUS este valida și poate fi dezbatuta și votata in Parlament. In prezent, Guvernul Cițu este vizat de doua moțiuni de cenzura, cea de a doua fiind depusa marți de PSD. Conform Mediafax, decizia…

- Sedinta plenului celor doua camere este condusa de Florin Roman (PNL), care a anuntat ca din totalul de 466 de deputati si senatori si-au inregistrat prezenta 269. Pe ordinea de zi propusa se afla proiectul de hotarare privind infiintarea unei comisii de ancheta pentru stabilirea cauzelor cresterii…

- Senatorul PSD Lucian Romașcanu spune ca social-democrații au votat pentru amanarea dezbaterii moțiunii de cenzura pana dupa decizia CCR. S-a luat aceasta decizie, spune Romașcanu, pentru a evita situația in care Romania sa aiba doi premieri – unul pus de coaliție, altul de Curtea Constituționala. „CCR…

- Votul pentru moțiunea de cenzura va fi amanat pana ce Curtea Constituționala ( CCR ) se va pronunța pe sesizarea de neconstituționalitate depusa ieri de Guvern. Este decizia birourilor permanente reunite de astazi, 9 septembrie.Președintele Camerei Deputaților și al PNL, Ludovic Orban susține ca amanarea…

- "Procedura parlamentara - daca este maine citita, intra in calendar, nu avem ce sa facem. Eu am sesizat Curtea Constitutionala astazi pe nerespectarea regulamentului, cred ca ar fi normal sa astepte decizia Curtii Constitutionale si dupa aceea sa urmeze procedura din Parlament. Exista dubii si va spun…

- Premierul Florin Citu a transmis miercuri ca ar fi normal ca Parlamentul sa astepte decizia CCR pe tema motiunii de cenzura si apoi sa continue procedurile privind citirea, dezbaterea si votul in Legislativ. „Procedura parlamentara – daca este maine citita, intra in calendar, nu avem ce sa facem. Eu…