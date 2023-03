Cîţu, către Câciu: „Ştiaţi foarte bine că dobânzile sunt mari” Senatorul PNL Florin Citu i-a reprosat ministrului de Finante Adrian Caciu ca, desi stia ca dobanzile sunt mari, la rectificarea bugetara, s-a imprumutat si a crescu deficitul bugetar pe cash cu 3 miliarde, apoi alte 3 miliarde, in total 6 miliarde fata de situatia initiala. Liberalul i-a mai transmis ministrului PSD ca a semnat ca Romania sa se imprumute cu dobanzi cu 1% mai mari fata de Ungaria, o tara unde inflatia era la 23% si avea conditii economice foarte proaste. „I-ati indatorat pe romani in dolari la 7%” Cu toate acestea, „i-ati indatorat pe romani in dolari la 7%, prin decizia dumneavoastra.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

