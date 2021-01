Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a explicat, intr-o postare pe Facebook, ca Romania se claseaza in topul tarilor cu cele mai multe si aplicate masuri din lume in contextul pandemiei COVID-19, alaturi de tari precum SUA, Germania sau Franta.

- „Banca Mondiala confirma: masurile pe care le-am luat in contextul pandemiei COVID-19 claseaza Romania in topul tarilor cu cele mai multe si aplicate masuri din lume. Cele mai importante si de succes masuri luate in Romania au fost: amanarea ratelor bancare, IMM Invest, suspendarea executarilor silite…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, joi, ca premierul Florin Citu vrea sa vanda “pe nimic” cele mai puternice si mai rentabile companii de stat, astfel ca social-democratii se vor opune acestei incercari “cu toate fortele”. “Nu le-a ajuns cat au furat in pandemie! Dupa imprumuturile uriase…

- Internetul rapid și ieftin și prețurile mici la chirii sunt printre avantajele pe care țara noastra le ofera angajaților. Cu toate acestea, puțini straini aleg sa vina in Romania pentru telemunca. Infrastructura proasta, poluarea și traficul aglomerat din marile orașe sunt principalele impedimente,…

- Tanarul e din Gorj, iar la prima infectare, in februarie, era contact cu un cetatean italian venit in Romania. Barbatul este asimptomatic ca si prima data, fiind in carantina, in Germania. „Am reusit performanta sa fiu infectat si a doua oara cu Covid-19 . Si acum e la fel ca prima data. Eu si virusul…

- Pe scurt si pe intelesul tuturor, IBAN-ul este un fel de CNP al contului tau bancar. Dupa acesta este identificat contul si el difera de la o tara la alta. Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii Educatie Financiara, ce este IBAN-ul. Astfel ca, daca in Romania IBAN-ul are 24 de…