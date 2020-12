Stiri pe aceeasi tema

- Un automobil și un microbuz au fost grav avariate, dupa ce s-au ciocnit frontal cu puțin timp in urma la intersecția bulevardului Ștefan cel Mare cu strada Sfatul Țarii, din apropierea Legislativului Republicii Moldova.

- O tanara a fost la un pas de a fi spulberata de o mașina, in timp ce traversa o trecere de pietoni de pe strada Banulescu Bodoni din Capitala. Incidentul a fost surprins de o camera de bord și postat pe Facebook.

- In perioada 17 - 30 noiembrie 2020, va fi restricționat parțial traficul rutier pe str. Ismail, in perimetrul strazilor 31 August 1989 și bd. Ștefan Cel Mare și Sfint, in legatura cu executarea lucrarilor de reabilitare a apeductului pe adresele str. Ismail, 46 - 58. Astfel, pe perioada desfașurarii…

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca 68 de panouri publicitare instalate neautorizat sau care au documentația permisiva expirata, vor fi demontate si evacuate de pe strazile capitalei. O dispoziție in acest sens a fost semnata de viceprimarul capitalei, Ilie Ceban. Astfel, panourile de reclama…

- Accidentul din luna mai, de la intersecția bd. Ștefan Cel Mare și Sfint și Ismail, nu a fost o lecție pentru șoferii care nu i-au in serios viața lor și a celor din preajma. Exact in aceeași intersecție, la 30 septembrie curent, in jurul orei 03:00, agenții de patrulare care monitorizau acest sector…

- Pe strazile M. G. Banulescu-Bodoni și A. Pușkin sint instalate noi stații de așteptare. Pe aceleași artere trotuarele sint in proces de renovare. Autoritațile municipale promit ca in curind va fi schimbat iluminatul stradal și vor fi instalate becuri de tip LED. Așadar, strazile vor fi moderne și iluminate…

- Locuitorii Chișinaului cer de la autoritațile locale, sa restabileasca cit mai curind posibil fațada cladirii din centrul capitalei, care se afla vizavi de monumentul lui Ștefan Cel Mare, deoarece aceasta cladire istorica se afla in stare avariata și in orice moment ceva ar putea cadea peste oameni,…