- Decizia Consiliului electoral al circumscripției electorale municipale Chișinau prin care Andrei Donica, de la Mișcarea „Speranța-Nadejda”, nu a fost admis in cursa electorala pentru funcția de primar al capitalei, a fost anulata de Judecatoria Chișinau, sediul Rișcani. Dupa pronunțarea hotaririi, Donica…

- Dosarul cu indicativul 5130 118 2021 a fost reinregistrat 5130 118 2021 pe rolul Sectiei a II a Civile, de insolventa si litigii cu profesionisti si societati. In cauza, Municipiul Constanta prin Primar a dat in judecata compania Seaiew Media SRL, detinuta de cunoscutul afacerist constantean Ionut Barbu.…

- Actualul primar al capitalei, Ion Ceban, a fost inregistrat in cursa electorala pentru un nou fotoliu de conducator al municipiului Chișinau. Totodata, a fost inregistrata lista MAN pentru funcția de consilieri. „Dragi chișinauieni, am fost inregistrat in calitate de candidat pentru funcția de primar…

- Activistul Mihail Bagas ramane in izolator. Curtea de Apel Chișinau i-a menținut masura preventiva sub forma de arest preventiv aplicata de prima instanța. Procuratura Anticorupție (PA) a precizat pentru IPN.md ca in privința deputaților Irina Lozovan și Alexandr Nesterovschi recursul va fi examinat…

- Deputatul PAS, Lilian Carp, inaintat de partidul de guvernamant candidat la funcția de primar de Chișinau, a mers la Consiliul Electoral de Circumscripție Chișinau, sa-și depuna dosarul pentru inscrierea in cursa electorala.

- Inghesuiala in cursa pentru funcția de primar general al capitalei. Deși, abia la 6 septembrie, Comisia Electorala Centrala a dat startul desemnarii oficiale a candidaților, intenția de a candida la șefia Primariei Chișinau și-au anunțat-o in ultimele luni tocmai 16 pretendenți, printre aceștia candidați…

