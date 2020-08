Circulație oprită pe șoseaua care leagă Aradul de Timișoara, din cauza ploilor abundente Traficul este oprit duminica seara pe DN 69, Arad-Timișoara, pe ambele sensuri din cauza precipitațiilor abundente și a aluviunilor ajunse pe șosea. Potrivit centrului Infotrafic din cadrul IGPR, din cauza precipitațiilor din ultimele ore și a aluviunilor ajunse pe carosabil, circulația este oprita pe ambele sensuri pe DN 69 Arad – Timișoara, in apropierea localitații […] Articolul Circulație oprita pe șoseaua care leaga Aradul de Timișoara, din cauza ploilor abundente a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN6 (E70) Bucuresti - Alexandria, la kilometrul 80, intre localitatile Vaceni si Vitanesti, judetul Teleorman, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme. O persoana a fost ranita. Traficul…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, astazi, pana la ora 15:00, pe ambele sensuri de mers ale autostrazii A1 Sibiu-Deva, la kilometrii 238 (municipiul Sibiu), 254 (centura municipiului Sibiu) si 270 (oras Saliste) circulatia este restrictionata pe a doua banda,…

- Traficul rutier este blocat, miercuri dupa-amiaza, pe DN76 in zona localitații Criștiorul de Jos, județul Bihor, din cauza ploii torențiale și a aluviunilor, anunța MEDIAFAX.Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, din cauza ploii torențiale și a aluviunilor,…

- Ziarul Unirea Trafic rutier intrerupt pe DJ 750 C, intre Teiuș și Valea Manastirii, din cauza aluviunilor aduse de pe versanți dupa furtuni Traficul rutier este oprit luni, 20 iulie, pe DJ 750 C, intre localitațile Teiuș și Valea Manastirii, din cauza aluviunilor aduse de pe versanți. In urma ploilor…

- Traficul rutier pe unul dintre principalele drumuri care leaga Timisoara de restul tarii a fost blocat, din cauza apelor care au ajuns pe carosabil. Afectata este circulatia pe DN 6, care leaga capitala Banatului de Orsova, in zona comunei Domasnea. Directia de Drumuri si Poduri Timisoara a anuntat…

- Circulatia rutiera este restrictionata de DN22A, judetul Tulcea.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca din cauza apei de pe carosabil, ca urmare a precipitatiilor abundente, circulatia rutiera pe DN22A se desfasoara ingreunat pe sectorul Nicolae Balcescu ndash;…

- Patru trenuri de calatori au fost oprite in vestul țarii din cauza ploilor din ultimele ore, care au dus la deranjamente majore la sistemul de alimentare cu energie electrica a liniei de contact.Purtatorul de cuvant al CFR SA, Oana Branzan, a anunțat, vineri dimineața, ca traficul feroviar…

- Pe autostrada A1, in zona Orțișoara, circulația este ingreunata din cauza unei alunecari de teren in proximitatea parții carosabile. In zona se circula doar pe o banda. Adaptați viteza la condițiile de trafic!