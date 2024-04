Stiri pe aceeasi tema

- Un TIR incarcat cu mere și un autoturism s-a ciocnit pe E85 la Cumparatura, informeaza ISU Suceava. Intervin pompierii militari ai Detașamentului Suceava cu o autospeciala pentru descarcerare și doua ambulanțe SMURD (B2 și TIM). Doua persoane din autoturism sunt monitorizate de catre ambulanțele SMURD.…

- Un accident rutier grav a avut loc in aceasta dimineața, pe DN 11 Brașov-Targu Secuiesc, in zona localitații Albiș, județul Covasna. „Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 11 Brașov-Targu Secuiesc, in zona localitații Albiș, județul Covasna, s-a produs…

- Un acident rutier intre un autoturism și o motocicleta a avut loc in zona reprezentanței Toyota din Șcheia, informeaza ISU Suceava . Intervin pompierii militari ai Detașamentului Suceava cu o autospeciala pentru descarcerare și o ambulanța SMURD TIM (Terapie Intensiva Mobila). Conducatorul motocicletei,…

- UDPATE Un elicopter SMURD a sosit la fața locului, pentru preluarea uneia dintre victime. Cinci persoane ar fi fost ranite in urma evenimentului rutier, doua dintre acestea ramanand incarcerate. Sursa video: DRDP Buzau Sursa foto: DRDP Buzau *ȘTIRE INIȚIALA Traficul rutier este blocat pe DN2, km. 149+300,…

- UDPATE Un elicopter SMURD a sosit la fața locului, pentru preluarea uneia dintre victime. Sursa video: DRDP Buzau Sursa foto: DRDP Buzau *ȘTIRE INIȚIALA Traficul rutier este blocat pe DN2, km. 149+300, la intrare in Rm. Sarat, dinspre Focșani, din cauza unui accident rutier in care sunt implicate doua…

- Grav accident rutier la Baisa. Traficul rutier este blocat Un grav accident rutier a avut loc in aceasta seara in localitatea Baisa, pe DN29, dupa ce doua mașini s-au izbit frontal. Un autoturism ar fi patruns pe contrasens și a intrat in impact frontal cu alt autoturism. „Din primele verificari exista…

- Un accident rutier s-a petrecut, sambata, 13 ianuarie, in jurul orei 16.30 in stațiunea Azuga, județul Prahova, pe DN 1, transmite Observatorul Prahovean.In urma impactului dintre doua autoturisme, doi pasageri, intre care un minor, au avut nevoie de ingrijiri medicale. Victimele au refuzat, insa, transportul…

- Un accident rutier s-a petrecut in urma cu putin timp pe Calea Bucuresti. Traficul este blocat in zona. Un accident rutier s-a petrecut in aceasta dimineata pe Calea Bucuresti la intesectia cu strada Zorilor. Traficul este blocat spre Spitalul Judetean. Din primele informatii, in evenimentul rutier…