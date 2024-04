Traficul rutier în Suedia a fost blocat din cauza ninsorilor abundente Mai multe autostrazi importante din sudul Suediei au fost blocate miercuri noapte din cauza ninsorilor abundente. Automobilistii si soferii de camioane au stat in trafic timp de peste 10 ore, relateaza AFP. Suedia s-a confruntat cu o racire brusca a vremii si ninsori abundente in cea mai mare parte a sudului tarii, in noaptea de marti spre miercuri. Multi soferi au fost luati prin surprindere. Sute dintre acestia au fost blocati timp de ore intregi pe mai multe drumuri importante. Ministrul infrastructurii, Andreas Carlson, a fost obligat sa paraseasca o intalnire cu omologii sai la Bruxelles… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

