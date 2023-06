Circulaţie îngreunată pe DN 6, la tunelul Bahna, din cauza aluviunilor ajunse pe carosabil – FOTO / VIDEO ”Atentie! Circulatie ingreunata pe DN 6, tunel Bahna. Din cauza ploilor torentiale, apa antreneaza aluviuni pe partea carosabila si in santurile de scurgere. Intervin angajatii SDN Orsova pentru curatarea santurilor si asigurarea scurgerii apelor”, anunta, vineri, DRDP Craiova. Drumarii au intervenit si pe DN 7A, raza localitatii Malaia, pentru indepartarea pamantului antrenat pe partea carosabila de ploile abundente. ”Angajatii DRDP Craiova sunt pregatiti sa intervina in toate zonele unde apar probleme cauzate de ploile abundente din ultimele ore”, au precizat drumarii, explicand ca s-a mai… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

