Stiri pe aceeasi tema

- ”La ora 18:09, pompierii au fost instiintati despre producerea unei explozii la Hidrocentrala Stejaru. La locul solicitarii au fost alocate forte si mijloace de interventie de la Detasamentul de pompieri Piatra-Neamt (trei autospeciale de stingere si o ambulanta SMURD TIM). Ajunsi la locul indicat, …

- Operațiunea de montare a celor patru grinzi de beton din pasajul care va supratraversa drumului spre strada Polona din Freidorf, respectiv spre Sanmihaiu Roman, a fost finalizata cu succes. Antreprenorul roman care se ocupa de realizarea centurii Sud de ocolire a Timișoarei a finalizat operațiunea in…

- ”Aktor a inceput astazi montarea grinzilor pasajului de la nodul dintre A0 si A1. In acest moment sunt lansate cele 3 tabliere ale deschiderii 3 (pe calea 1) a pasajului situat pe lotul 3 al A0 Sud. Maine, constructorul grec continua montarea tablierului metalic pe deschiderea 3 de pe calea 2”, anunta,…

- ”Personalul de specialitate al Regionalei CF Brasov intervine cu drezina pantograf si cu personal de specialitate pentru taierea si indepartarea unui copac ars, prabusit pe calea ferata, intre statiile Lunca Bradului si Rastolita (linie simpla), la km 215+500, interventie urmata de lucrari pentru inlocuirea…

- Uniunea Europeana vrea sa elimine de pe sosele masinile mai vechi de 15 ani. Asa ca, in curand, orice reparatie a acestor autoturisme in service-uri ar putea fi interzisa. Totul ar putea incepe din 2045, daca proiectul european va trece si va deveni lege. Concret, proiectul aflat in dezbatere prevede…

- ”Odata ce platforma va deveni operationala timpul petrecut la ghiseele special amenajate va fi redus la minim, iar costurile de deplasare la sediile serviciilor de inmatriculari vor fi eliminate. Cu exceptia ridicarii numerelor de inmatriculare, care va ramane o necesitate fizica, toate celelalte aspecte…

- Vineri, in comuna Garda de Sus, a inceput ridicarea și montarea grinzilor la viitorul pod peste raul Arieș care va face legatura intre DN 75 și zona Straja. Noul pod peste raul Arieș face legatura cu drumul comunal DC 261, din Munții Apuseni și intersecteaza un drum comunal care, la randul lui, face…

- Cea mai mare parte a tarii se va afla, luni, sub o avertizare cod galben de vant, anunta meteorologii. In Carpatii Meridionali si de Curbura, la peste 1.700 de metri altitudine, sunt prognozate vant puternic si zapada viscolita.