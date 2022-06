”CNAIR a reusit in acest an, printr-un efort sustinut si cu ajutorul conditiilor meteo favorabile, sa efectueze lucrarile necesare pentru curatarea si pregatirea drumului cu doua saptamani mai devreme fata de termenul obisnuit, respectiv 1 iulie”, a transmis CNAIR, intr-un comunicat de presa. Reprezentantii companiei au facut, marti, inspectia pe DN7C – Transfagarasan in vederea deschiderii circulatiei inclusiv pe tronsonul inchis in sezonul rece In acest an, drumarii au reusit sa curete soseaua cu doua saptamani mai repede decat de obicei. In mod normal, traficul se relua pe DN 7 C la 1…