- Circulatia feroviara pe firul II al Viaductului Carcea, situat intre statiile Malu Mare - Banu Maracine, a fost redeschisa marti seara, la ora 20:00, iar trenurile care asigura legatura pe magistrala...

- Incidentul din judetul Dolj, unde mai multe vagoane ale unui tren de marfa incarcat cu produse petroliere au cazut de pe un viaduct, s-a produs pentru ca mecanicul de locomotiva nu a respectat semnalele luminoase de oprire, continuand sa mearga pe o linie aflata in reparatii, care nu avea sine, se arata…

- Accident pe calea ferata, in județul Dolj. Un viaduct din zona Carcea s-a rupt sub un tren de marfa, incarcat cu biodisel. Locomotiva a deraiat și șase vagoane au cazut intr-o rapa. Garnitura aparține companiei Grup Feroviar Roman.

- Conform Infotrafic, circulatia feroviara este blocata pe Magistrala 900 Caracal-Craiova, din cauza unui tren de marfa care a deraiat. Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dolj au precizat ca trenul de marfa a deraiat in zona viaductului din localitatea Carcea si nu s-au inregistrat…

- Un tren de marfa incarcat cu biodiesel a deraiat in aceasta dimineata in zona viaductului Carcea. La fata locului intervine echipaje ale Detasamentul 1 Pompieri Craiova. Garnitura de tren are in componenta 23 de vagoane si locomotiva. Sase vagoane au ...

- Trafic feroviar blocat in județul Dolj, un tren cu 23 de vagoane cu biodiesel au deraiat in aceasta dimineața! Potrivit reprezentanților Centrului Infotrafic, traficul feroviar este blocat pe Magistrala 900 Caracal-Craiova, pe raza localitatii Carcea (kilometrulCF 200+200), din cauza unui tren de marfa…

- Un tren de marfa a deraiat pe linia dintre Caracal si Craiova Foto: Arhiva/ Clementina Tudor. Circulatia feroviara este întrerupta la aceasta ora între Caracal si Craiova. Un tren de marfa a deraiat în zona localitatii Cârcea, anunta Centrul Infotrafic al Politiei…

- Circulația feroviara intre Stațiile CF Pielești – Robanești, judetul Dolj, va fi inchisa astazi. Inchiderea liniei se va realiza pana la ora 20.40 , la kilometrul feroviar 234+274, pe Secția CF 901, din cauza executarii unor lucrari la infrastructura feroviara. ...