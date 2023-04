Circa 67 de milioane de copii privați total sau parțial de vaccinuri esențiale, în lume Intre 2019 și 2021, la nivel global, 67 de milioane de copii au fost privați total sau parțial de vaccinuri esențiale din cauza disfuncționalitaților legate de pandemia Covid-19, intorcand lumea cu mai mult de 10 ani in domeniul vaccinarii pediatrice, avertizeaza ONU, transmite AFP. Potrivit raportului UNICEF, publicat saptamana aceasta, este o ingrijorare privind riscurile de epidemii in special de rujeola sau poliomielita. Raportul UNICEF arata ca acoperirea vaccinala a scazut in 112 țari. Astfel, 67 de milioane de copii nu au fost vaccinați – cei mai mulți din Africa și Asia de Sud – din care… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

