- Polițiștii au reținut pentru 72 de ore doi suspecți in virsta de 20 de ani in cazul tinarului gasit fara suflare in parcul Valea Trandafirilor din Capitala. Informația a fost confirmata pentru tv8.md de catre purtatoarea de cuvint a Direcției de Poliție a municipiului Chișinau, Svetlana Scripnic, transmite…

- Un barbat a fost depistat decedat, la 3 ianuarie, pe strada Feredeului din capitala. Un alt tanar a fost gasit fara suflare in parcul Valea Trandafirilor, avand, pe corp, semne de moarte violenta. In acest caz, Poliția a reținut doi suspecți, iar ancheta este in desfașurare, a comunicat, pentru UNIMEDIA, ofițera…

- Circa 2.600 de bunuri imobile proprietate publica din Capitala și opt localitați suburbane vor fi delimitate, timp de un an, dupa apartenența și domeniu. Lucrarile sint inițiate de Agenția Servicii Publice, cu sprijinul Agenției Proprietații Publice și al Primariei municipiului Chișinau, transmite Noi.md…

- Ofițerii de investigații din cadrul Direcției de Poliție a municipiului Chișinau și ofițerii de urmarire penala a Inspectoratului de Poliție Rașcani, in comun cu Procuratura, au destructurat activitatea ilegala a unui grup care ar fi traficat droguri in capitala. Trei persoane au fost reținute.

- Oamenii legii au deconspirat o schema de transportare și comercializare ilegala in municipiul Chișinau a alcoolului etilic fara timbru de acciz. Bautura era introdusa in țara prin regiunea transnistreana.

- Circa 20 de containere au fost vandalizate in municipiul Chișinau, de la inceputul anului curent pana in prezent, anunța Regia „Autosalubritate”. Potrivit intreprinderii municipale, pentru procurarea unui nou tomberon sunt cheltuiți cel puțin 3.700 lei.

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca circa 50 000 de elevi și circa 5 000 de cadre didactice și manageriale din instituțiile de invațamint primar și secundar, extrașcolar și special din municipiul Chișinau vor fi incadrați in implementarea proiectului „Dezvoltarea competențelor ecologice pentru…