Ciorba ciocăneșteană, o nouă marcă înregistrată la OSIM Un nou preparat a fost inregistrat la OSIM: ciorba de pastrav afumat cu hribi și legume sau ciorba ciocaneșteana. Originara din comuna Ciocanești, județul Suceava, delicioasa ciorba poate fi degustata chiar zilele acestea in cadrul Festivalului Pastravului din Ciocanești. Dupa ciorba radauțeana, tochitura bucovineana și tocanița cu hribi, Bucovina, plai cu dor și bucate alese, ne face un nou cadou culinar – ciorba ciocaneșteana. Adica o ciorba facuta din pastrav afumat, hribi și legume. Preparatul tocmai a fost inregistrat oficial la OSIM și poate fi degustat la Festivalul Pastravului de la Ciocanești,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

