Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu a avut astazi o intrevedere cu directorul general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomica (AIEA), Rafael Mariano Grossi, aflat in vizita oficiala in Romania. Premierul Marcel Ciolacu a primit vizita in Romania a directorului general al Agenției Internaționale…

- Coaliția PSD-PNL nu s-a pus de acord pentru o candidatura comuna la Primaria Capitalei, dar lucrurile se clarifica la nivelul sectoarelor. Coaliția PSD-PNL ar fi ajuns la un acord pentru a prezenta liste comune la alegerile locale din sectoarele Capitalei, conform unor surse politice . Decizia ar fi…

- Președintele PNL Suceava și al Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, s-a dezlanțuit la adresa social-democraților suceveni, dupa ce parlamentarii PSD de Suceava l-au acuzat ca da dovada de demagogie și ipocrizie atunci cand vorbește public despre problema racolarilor de primari. Gherghe Flutur a ...

- Premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, a facut o postare semnificativa pe pagina sa oficiala de Facebook, evidențiind beneficiile plafonarii prețurilor la energie, gaze și alimente. Potrivit postarii, peste 1.100 de lei ar fi fost platiți lunar de milioane de familii daca nu ar fi fost implementate aceste…

- Liderul AUR, George Simion, a declarat ca partidul pe care il conduce il va susține pe deputatul PNL Sabin Armaș in cursa pentru primaria Cluj-Napoca. Armaș a anunțat recent ca va candida impotriva lui Emil Boc. „Fac un apel. Ieri am fost la Iasi, il sustinem la Primaria municipiului Iasi pe doctorul…

- Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a afirmat luni seara ca George Simion, președintele partidului extremist AUR din Romania, este implicat intr-un efort de destabilizare a Republicii Moldova. Declarația premierului vine in contextul prelungirii interdicției de intrare in țara pentru Simion,…

- Un accident rutier cu urmari grave s-a produs marți, 13 februarie, in județul Suceava. Salvatorii au intervenit la fața locului, pentru a le acorda ajutor raniților. Patru barbati au fost raniti, marti, intr-un accident rutier produs in judetul Suceava, dupa ce doua masini s-au ciocnit, potrivit news.ro.…

- Un accident grav a avut loc, in aceasta seara, pe DN 17 Campulung Moldovenesc – Gura Humorului, in afara localitații Molid, județul Suceava. Potrivit Centrului Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Romane, in urma evenimentului patrub persoane au ramas incarcerate.