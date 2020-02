Cioloş: Ne trebuie o reformă constituţională pentru clarificarea rolului fiecărui actor al statului Romania pare in deriva, iar politicienii nu par sa aiba un plan si solutii la crizele reale sau provocate de ei insisi, considera presedintele PLUS, europarlamentarul Dacian Ciolos.



"Desemnarea unui premier si alegerile anticipate sunt lucruri serioase, care nu trebuie tratate de niciun partid ca fiind o mascarada. Pentru noi, anticipatele raman o prioritate. O spunem de mult timp, am venit si cu solutii. Dar, ca sa se intample trebuie tratate si pregatite cu responsabilitate de toata clasa politica", scrie Ciolos, joi, pe Facebook.



In opinia sa, pasul urmator este o reforma… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PLUS, Dacian Ciolos, afirma, miercuri seara, ca desemnarea unui premier si alegerile anticipate sunt lucruri serioase, care nu trebuie tratate de niciun partid ca fiind o mascarada. ”Din pacate, tara noastra pare in deriva, iar politicienii nu par sa aiba un plan si solutii la crizele reale…

- Președintele PLUS, Dacian Cioloș, afirma, într-un mesaj postat miercuri seara pe Facebook, dupa desemnarea de catre șeful statului a lui Florin Cîțu pentru funcția de premier, ca „anticipatele ramân o prioritate” pentru partidul pe care îl conduce, dar, ca acestea…

- Președintele PLUS, Dacian Cioloș, a scris marți, pe Facebook, un mesaj prin care critica decizia CCR privind desemnarea lui Ludovic Orban ca premier. „Incepand cu decizia Curții Constituționale de ieri,...

- Curtea Constitutionala a Romaniei a stabilit, luni, ca exista conflict juridic intre presedinte Klaus Iohannis si Parlament privind desemnarea liderului PNL Ludovic Orban in functia de premier, anunta Romania TV. Președintele Iohannis va fi obligat sa trimita Parlamentului o noua propunere…

- Declarația lui Dan Barna vine dupa ce Claudiu Nasui, președintele USR București, a acuzat PNL și PSD de blat pe votarea bugetului capitalei: ”SCANDALOS! USL traiește! Doi consilieri PNL au votat bugetul propus de Gabriela Firea! Cei doi au votat și PUZ-ul coordonator al Sectorului 6, document care…

- Se inmultesc semnele bune in Romania, iar 2020 poate fi anul unui noi inceput, spune Dacian Ciolos, liderul PLUS, in mesajul de final de an. El atrage insa atentia ca 2020 poate fi si un an ratat, daca ne vom multumi cu putin, "cu carpeli pe ici, pe colo". Intr-o postare pe Facebook, Dacian…

- "Seninatatea doamnei ministru ne da fiori. Sistemul de educație din Romania nu e in stare sa formeze tineri capabili sa se descurce in situații concrete de viața, dar ministrul Educației ne spune sa stam liniștiți pentru ca elevii știu", a comentat Dacian Cioloș pe Facebook. Președintele PLUS…

- Reforma invatamantului din Romania este o urgenta si trebuie sa fie prioritatea zero a oricarui guvern responsabil, iar aceasta trebuie facuta impreuna cu cei mai buni specialisti pe care Romania ii are, a afirmat, marti, liderul PLUS, Dacian Ciolos. "Nu mai putem continua cu o abordare fals competitiva…