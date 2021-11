Deși a fost de doua ori propus prim-ministru, Dacian Cioloș susține ca, in realitate, PNL nu a avut nicio discutie cu USR pentru formarea unei majoritati, ci doar o „intalnire preliminara”, in ciuda faptului ca nu a existat un blocaj total. Președintele USR spune ca Klaus Iohannis a jucat un rol determinant in inlocuirea USR […] The post Cioloș, atac la adresa lui Iohannis: Președintele vrea coaliție cu PSD. S-a votat prin eliminarea negocierilor cu USR first appeared on Ziarul National .