Ciolacu zice că Executivul va închide anul cu o rectificare Seful Executivului Marcel Ciolacu a declarat, joi, ca Guvernul va inchide anul acesta cu o rectificare bugetara. El a mai anuntat ca vor fi aprobati indicatorii pentru proiectul de buget pe anul viitor, la urmatoarea sedinta a Executivului. „O sa se faca rectificare inainte de a veni cu bugetul. Vom inchide anul cu o rectificare. Unde este apocalipsa? Eu mi-as fi dorit foarte mult sa fiu Harry Potter si sa am bagheta si sa modific totul intr-o noapte. Tot ce am facut in patru luni de zile am facut ce este mai bine pentru Romania. Nu neaparat va fi o rectificare negativa. Am gestionat cheltuielile.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

