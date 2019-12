Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu, președintele interimar al PSD, a declarat ca nu exclude ca pana la sfarșitul anului sa fie depusa o moțiune de cenzura impotriva Guvernului condus de Ludovic Orban. Cel care a preluat conducerea partidului dupa pierderea alegerilor prezidențiale a explicat ca acest demers nu reprezinta,…

- "Nu vom avea alegeri anticipate. Sunt inutile. PNL ar trebui sa se comportte ca si cum acum au castigat alegerile, si nu sa o balbaie un an. M-as pune pe munca temeinica de acum", spune fostul presedinte. Traian Basescu considera ca PSD nu are forta sa rastoarne guvernul Orban. "Ponta a ramas…

- "Era clar ca vom intra intr-o perioada de restructurare a partidului. PSD a depus o moțiune simpla impotriva ministrului Finanțelor, domnului Cițu. Nu excludem depunerea unei moțiuni de cenzura pana la finele anului, dar nu aceasta este prioritatea PSD pentru acest moment. Timpul este scurt pentru…

- Liderul interimar PSD, Marcel Ciolacu, a declarat duminica seara, la Antena 3, ca este „foarte grav” faptul ca Guvernul ia in calcul sa vanda societațile cu capital de stat și ca acest lucru ar putea sa determine PSD sa depuna o moțiune de cenzura, un alt subiect fiind alegerea primarilor in doua…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, din plenul Parlamentului, ca maghiarii vor vota Cabinetul Orban, chiar daca unii miniștri nu au ce cauta in acest guvern de centru-drepta, insa, pe de alta parte, l-a averizat pe premierul desemnat, Ludovic Orban, ca vor susține o eventuala moțiune de…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marți, referitor la desemnarea lui Ludovic Orban in funcția de premier, ca ar fi o „surpriza” daca va trece de votul Parlamentului „fiindca daca PSD nu susține, nu are cum sa treaca”. Liderul PSD Viorica Dancila si presedintele Camerei Deputatilor, Marcel…

- Klaus Iohannis a declarat, dupa consultarile cu reprezentanții partidelor parlamentare, ca, „luni, cel tarziu marți", va desemna un nou prim-ministru, precizand ca nu va mai nominaliza „un personaj de la PSD" pentru șefia Guvernului. Șeful statului a afirmat ca varianta anticipatelor ar insemna ca…

- „Repet ceea ce am spus si ieri: motiunea nu va trece, sunt destui oameni responsabili in Parlamentul Romaniei, indiferent de partidul din care fac parte. In momentul in care depui o motiune de cenzura pentru caderea Guvernului, vii cu un program de guvernare, vii cu un cabinet, vii cu o alternativa.…