Premierul a fost intrebat la Caransebes ce se intampla cu schema de compensare si plafonare a preturilor la energie. ”Continua. (..) Noi am termina sedinta de Guvern pe la 12 noaptea (..) azi-noapte am facut modificarile astfel incat si la Ministerul Energiei si la MInisterul Muncii, sa fie prins in buget cate un miliard de lei pentru luna ianuarie, ceea ce vine din plata din anul anterior, exista un delay pana verifica facturile ANRE”, a spus seful Executivului. El a precizat ca ”vor continua compensarile”. ”Cred ca avem cele mai mici preturi, cel putin la caznic, din Europa, la acest moment”,…