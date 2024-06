Stiri pe aceeasi tema

- Salariul minim european este mai aproape de a deveni realitate in Romania, a anuntat, joi, premierul Marcel Ciolacu. Premierul a declarat, joi, in sedinta de Guvern, ca a a fost pus in transparenta publica proiectul privind introducerea salariului minim european in Romania. ”Alegerile au trecut si revenim…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat duminica, imediat dupa inchiderea secțiilor de votare, ca Partidul Social Democrat a caștigat alegerile”. Premierul a spus ca votul din 9 iunie a confirmat ca PSD „a guvernat bine intr-o perioada complicata”.

- remierul Marcel Ciolacu a declarat, luni, la sediul PSD, despre transa a treia din PNRR, ca o sa fie pachet cu transa numarul patru. El a precizat ca avem bani suficienti in acest moment intrati in Romania si important este sa gestionam investitiile. Premierul a mai spus ca saptamana aceasta va intra…

- Marcel Ciolacu pretinde ca nu e deranjat de afișele electorale din țara care il promoveaza intens pe Nicolae Ciuca, ba, mai mult, premierul avanseaza posibilitatea ca PSD și PNL ca aiba candidat comun la alegerile prezidențiale din septembrie. Intrebat, la un post tv daca PSD și PNL vor avea candidat…

- Premierul slovac Robert Fico, in varsta de 59 de ani, a fost ranit intr-un atac armat, in urma unei sedinte de Guvern, miercuri, la Handlova, in regiunea Trencin, potrivit agentiei TASR, relateaza Reuters.

- Premierul slovac Robert Fico a fost impușcat și a fost transportat la spital. Incidentul care nu a fost confirmat de autoritațile slovace a avut loc miercuri, in timpul unui eveniment public. Martorii susțin ca au fost auzite mai multe impușcaturi. Potrivit primelor informații, patru focuri de arma…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat joi, in debutul ședinței de Guvern, ca anul acesta va fi pentru prima oara in istoria Romaniei cand se va depași procentul din PIB alocat pentru investiții.

- Hotararea de Guvern de aprobare a indicatorilor tehnico-economici pentru stadionul Dan Paltinișanu va fi aprobata in ședința care va avea loc saptamana viitoare. Acesta este ultimul pas procedural inaintea demolarii vechii arene timișorene. Ținand cont de importanța acestui proiect, premierul Marcel…