- 12.12.2023 COMUNICAT DE PRESA Premierul Marcel Ciolacu: Prin bugetul pentru anul viitor continuam masurile noastre guvernamentale de crestere a puterii de cumparare, sustinere a investitiilor si intarire a disciplinei cheltuielilor publice Proiectul bugetului pentru anul 2024 si perspectivele de crestere…

- Proiectul bugetului pentru anul 2024 și perspectivele de creștere ale salariului de baza minim brut pe economie garantat in plata au fost principalele teme ale reuniunii Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social, prezidata de premierul Marcel Ciolacu. ”Prin bugetul pentru anul viitor continuam…

- Reprezentanții Guvernului, sindicatelor și patronatelor au avut marți consultari cu privire la creșterea salariului de baza minim brut pe țara , Guvernul propunand creșterea la nivelul 3.700 de lei incepand cu 1 iulie 2024 inclusiv pentru salariații din agricultura și industria alimentara, și menținerea…

- Salariul minim pentru agricultori si constructori creste la 4.582 de lei brut, respectiv 3.436 de lei net, dupa ce Consiliului National Tripartit a avizat cresterea salariului minim in cele doua sectoare, informeaza Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale."Ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale,…

- Decizia premierului Marcel Ciolacu de a crește salariul minim reprezinta o masura de echitate sociala, care completeaza pachetul de masuri pe care Guvernul tocmai și-a angajat raspunderea. „Este o decizie care se inscrie in abordarea generala a PSD de a-i proteja pe cei cu venituri mici, care muncesc…

- ”Avem, astazi, forma finala a masurilor fiscal-bugetare, dupa consultarile cu toti partenerii sociali – sindicate, patronate, ONG-uri, dar si cu administratia locala. O buna parte dintre propunerile lor se regasesc in acest proiect. Acesta este actul pe care am decis sa imi asum raspunderea in Parlament!…

- Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata va fi majorat cu 10% de la 1 octombrie, la 3.300 de lei, conform unui proiect de Hotarare postat pe site-ul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale (MMSS). Cum traduc sindicaliștii Doua treimi din suma cu care se majoreaza salariul minim se…

- Salariul minim crește de la 1 octombrie 2023! Ministrul Marcel Boloș a anunțat cat vor primi romanii in plus. Marcel Boloș a anunțat, in exclusivitate la Antena 3 CNN, cu cat va crește salariul minim de la 1 octombrie, in urma discuțiilor din Coaliție. „Deciziile pe care le avem in coalitia de guvernare…